عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي موظفي منظمة الإغاثة في غزة

استهداف قافلة منظمة
استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي

أدانت الممكلة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، استهداف الاحتلال الإسرائيلي قافلة عمال تابعين لأحدي البعثات الدولية الإغاثية في غزة مما أدي إلى مقتل 7 أشخاص.

أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة، في استمرارٍ ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.

وقدمت الخارجية السعودية خالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا، مجددةً رفض المملكة القاطع لاستهداف البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، كما طالبت المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، والعمل على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

منظمة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية تتهم إسرائيل بقتل 7 من عمالها

السيسي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية في قطاع غزة| صور

السعودية الاحتلال الاسرائيلي غزة منظمة المطبخ المركزي العالمي قطاع غزة وزارة الخارجية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

موضوعات متعلقة

لحظة القصف الإسرائيلي لسيارة العاملين بمنظمة إغاثية في غزة |فيديو

الصين تدين الغارة الإسرائيلية على موظفي منظمة إغاثية

انفوجراف.. 101 شاحنة اغاثية لغزة من تحيا مصر

طائرة إغاثية جديدة.. إجراءات كويتية عاجلة لنصرة الفلسطينيين

السعودية تعلن توجيه أكثر من 400 شاحنة إغاثية متنوعة إلى قطاع غزة

ترشيحاتنا

من أجل شعوب المنطقة.. السعودية تبحث تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم

كيفية عمل فيش جنائي لتأشيرة العمل بدولة الكويت

بوريل: الاتحاد الأوروبي ليس في حالة حرب ولن يكون كذلك

قناة العربية: لم نبلغ رسميا بوقف عملنا في السودان

قائمة منتخب الصالات فى كأس الأمم الأفريقية

أول تعليق من الرئيس الإسرائيلي على مقتـ ل عمال الإغاثة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير| ابتعد عن هذه الأدوية في السحور.. تسبب الجوع الشديد

صدفة الحلقة 23.. رشدي الشامي يتحالف مع غادة لقتـ ل عصام السقا

نصف مبيعات تسلا من السيارات الصينية.. تفاصيل

بعد الإقبال الكثيف على شرائها.. تأخير تسليم سيارة شاومي الكهربائية 7 شهور

فيديو

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

سر جهاز يلازم أحمد رفعت لمدة عام.. ما قصته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ