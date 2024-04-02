السعودية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي موظفي منظمة الإغاثة في غزة

أدانت الممكلة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، استهداف الاحتلال الإسرائيلي قافلة عمال تابعين لأحدي البعثات الدولية الإغاثية في غزة مما أدي إلى مقتل 7 أشخاص.

أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة، في استمرارٍ ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.

وقدمت الخارجية السعودية خالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا، مجددةً رفض المملكة القاطع لاستهداف البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، كما طالبت المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، والعمل على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.