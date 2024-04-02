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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شركة OpenAI تُنحي رئيسها سام ألتمان من صندوقها الاستثماري

OpenAI تُنحي سام
OpenAI تُنحي سام ألتمان من صندوقها الاستثماري

قامت شركة OpenAI بتنحية رئيسها التنفيذي، سام ألتمان من السيطرة على صندوق رأس المال الاستثماري الخاص بها. 

يستثمر صندوق OpenAI Startup، الذي تم جمعه من شركاء مثل مايكروسوفت بقيمة 175 مليون دولار، في الشركات الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مراحلها المبكرة في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والقانون والتعليم.

وفقًا لما أورده موقع أكسيوس، فإن هذه المعلومات تأتي من ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، 

كان صندوق OpenAI الاستثماري الذي تم إنشاؤه في عام 2021، بإدراج سام ألتمان كمراقب له، ومع ذلك، أثار هذا الترتيب مخاوف، خاصة بعد إقالة ألتمان لفترة وجيزة من منصب الرئيس التنفيذي للشركة في نوفمبر. 

وبعد أن تمت إعادة ألتمان إلى منصبه، فإن ملكيته للصندوق طرحت مشكلات محتملة للشركة، ولم يكن لدى ألتمان أي استثمار شخصي في الصندوق، ولم يكن لديه أي مصلحة مالية، وفقًا لمتحدث رسمي، على الرغم من كونه المتحكم بالصندوق. 

وقررت الشركة نقل إدراة الصندوق إلى إيان هاثاواي، الذي أشرف على برنامج تسريع الصندوق وقادت الاستثمارات في العديد من الشركات. 

OpenAI سام ألتمان صندوق رأس المال الاستثماري مايكروسوفت إيان هاثاواي

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