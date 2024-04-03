أخبار التكنولوجيا|أبل تواجه أكبر أزمة منذ عقد.. وOpenAI تُنحي رئيسها سام ألتمان من صندوقها الاستثماري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





وافقت شركة جوجل على تدمير مليارات السجلات لتسوية دعوى قضائية تزعم أنها تتبعت سرًا بيانات مستخدمي وضع التصفح المتخفي في متصفح "Chrome" كروم الخاص بها.

تواجه شركة أبل الأمريكية أكبر أزمة لها منذ عقد من الزمان، وذلك بسبب تباطؤ مبيعات هواتف آيفون وانخفاضها انخفاضًا شديدًا خاصة في الصين، مما أتاح الفرصة لشركة سامسونج الكورية الجنوبية من التغلب على أبل في مبيعات الهواتف الذكية العالمية لتستعيد بذلك الصدارة.

قامت شركة OpenAI بتنحية رئيسها التنفيذي، سام ألتمان من السيطرة على صندوق رأس المال الاستثماري الخاص بها.

أطلقت شركة ريلمي هاتفها المميز Realme C65 والذي يعد الأحدث في تشكيلة سلسلة C ذات الميزانية الخاصة، ويضم الهاتف عددًا من المواصفات المميزة مع سعر مناسب.

تستعد شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف مميز للفئة المتوسطة والشبابية مع سعر مناسب، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع عدد من المواصفات الكبيرة والتصميم الأنيق.



كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية نعمل على إطلاق واحد من أكثر هواتف الفئة الشبابية والمتوسطة تميزًا تحت علامتها التجارية الفرعية ريدمي، وسينطلق الهاتف تحت اسم Redmi 13 مع عدد من المواصفات المميزة.