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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|أبل تواجه أكبر أزمة منذ عقد.. وOpenAI تُنحي رئيسها سام ألتمان من صندوقها الاستثماري

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

جوجل تدمر المليارات من سجلات التصفح الخفي لتسوية دعوى قضائية.. تفاصيل


وافقت شركة جوجل على تدمير مليارات السجلات لتسوية دعوى قضائية تزعم أنها تتبعت سرًا بيانات مستخدمي وضع التصفح المتخفي في متصفح "Chrome" كروم الخاص بها.


بسبب مبيعات آيفون.. أبل تواجه أكبر أزمة من عقد 

 

تواجه شركة أبل الأمريكية أكبر أزمة لها منذ عقد من الزمان، وذلك بسبب تباطؤ مبيعات هواتف آيفون وانخفاضها انخفاضًا شديدًا خاصة في الصين، مما أتاح الفرصة لشركة سامسونج الكورية الجنوبية من التغلب على أبل في مبيعات الهواتف الذكية العالمية لتستعيد بذلك الصدارة.

 

شركة OpenAI تُنحي رئيسها سام ألتمان من صندوقها الاستثماري 

 

قامت شركة OpenAI بتنحية رئيسها التنفيذي، سام ألتمان من السيطرة على صندوق رأس المال الاستثماري الخاص بها.

 

ريلمي تطلق تحفتها Realme C65 بمواصفات كبيرة وسعر مناسب 

 

أطلقت شركة ريلمي هاتفها المميز Realme C65 والذي يعد الأحدث في تشكيلة سلسلة C ذات الميزانية الخاصة، ويضم الهاتف عددًا من المواصفات المميزة مع سعر مناسب.

 

بتصميم أنيق.. فيفو تستعد لإطلاق Vivo V30 SE 5G بمواصفات مميزة 

 

تستعد شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف مميز للفئة المتوسطة والشبابية مع سعر مناسب، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع عدد من المواصفات الكبيرة والتصميم الأنيق.


ملك الفئة الشبابية والمتوسطة.. شاومي تعتزم إطلاق Redmi 13 بمواصفات جبارة 


كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية نعمل على إطلاق واحد من أكثر هواتف الفئة الشبابية والمتوسطة تميزًا تحت علامتها التجارية الفرعية ريدمي، وسينطلق الهاتف تحت اسم Redmi 13 مع عدد من المواصفات المميزة.

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