ريلمي تطلق تحفتها Realme C65 بمواصفات كبيرة وسعر مناسب

أطلقت شركة ريلمي هاتفها المميز Realme C65 والذي يعد الأحدث في تشكيلة سلسلة C ذات الميزانية الخاصة، ويضم الهاتف عددًا من المواصفات المميزة مع سعر مناسب.

وجاء هاتف Realme C65 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD قياس 6.67 بوصة مع جودة +HD، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية. بحسب موقع GSMArena.

ويقدم هاتف Realme C65 كاميرا رئيسية خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بجانب فلاش LED، كما يتميز بنوتش على شكل ثقب مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Realme C65 على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن بقوة 45 وات، بالإضافة إلى لونين الأسود والأرجواني.

وأضاف ريلمي لهاتف Realme C65 دد من الميزات من بينها دعمًا للإيماءات الهوائية والزر الديناميكي للعلامة التجارية مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين الاختصارات المختلفة مثل تشغيل تطبيق الكاميرا وتبديل وضع عدم الإزعاج بالضغط لفترة طويلة.

ويتوفر هاتف Realme C65 بذاكرة عشوائية سعة 6 و 8 جيجا بايت رام، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت مع نظام التشغيل Android 14، وواجهة المستخدم للسوفت Realme UI 5.0، ومن المقرر أن يشهد الهاتف ظهورًا عالميًا كبيرًا خلال الأيام المقبلة.