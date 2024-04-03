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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم أنيق.. فيفو تستعد لإطلاق Vivo V30 SE 5G بمواصفات مميزة

هاتف Vivo V30 SE
هاتف Vivo V30 SE 5G

تستعد شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف مميز للفئة المتوسطة والشبابية مع سعر مناسب، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع عدد من المواصفات الكبيرة والتصميم الأنيق. 

 

وبحسب موقع GizChina فإن فيفو ستطلق Vivo V30 SE 5G بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما حصل الهاتف الذكي على شهادات من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تمهيدًا لإطلاقه. 

 

وسيأتي هاتف Vivo V30 SE 5G بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.67 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع دقة 1080 × 2400 بكسل مع كثافة بكسلات تبلغ 440 بكسل لكل بوصة.    

 

وسيقدم هاتف Vivo V30 SE 5G كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

وسيحتوي هاتف Vivo V30 SE 5G على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 44 وات، مع نظام التشغيل Android 14. 

 

وسيعمل هاتف Vivo V30 SE 5G بمعالج من نوع Snapdragon 4 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت. 

    

 

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