بعد مقتل عمال الإغاثة.. بايدن غاضب ويوجه بيانًا شديد اللهجة ضد إسرائيل

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن "غضبه" الشديد لمقتل عاملي إغاثة من فريق "وورلد سنترال كيتشن" جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، أصدر بايدن أحد أقوى تصريحاته ضد إسرائيل، بعد مكالمة هاتفية مع خوسيه أندريس رئيس منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، إذ قدم فيها تعازيه بشأن مقتل 7 موظفين من المنظمة الخيرية والذين لقوا مصرعهم في الغارة الإسرائيلية على غزة.

وقال بايدن في بيان إنه "غاضب ومنفطر القلب" بعد مقتل عاملي الإغاثة، بما في ذلك أمريكي واحد، مؤكدًا أن هذا الحادث الأكثر مأساوية.

وأضاف أن التحقيق الإسرائيلي في الهجوم على فريق وورلد سنترال كيتشن يجب أن يكون سريعًا ويؤدي إلى المساءلة، كما يجب أن ينشر نتائجه على الملأ.

وتابع قوله إن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية موظفي الإغاثة الذين يحاولون تقديم المساعدة الضرورية للمدنيين في غزة، مستطردًا "حوادث مثل التي وقعت بالأمس لا ينبغي أن تحدث. كما أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية المدنيين".

وأوضح أن الولايات المتحدة "حثت إسرائيل مراراً وتكراراً على الفصل بين عملياتها العسكرية ضد حماس وبين العمليات الإنسانية، من أجل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين".