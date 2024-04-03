قيمة الدوري المصري.. ناقد رياضي يكشف سبب إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالسعودية

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أنه مؤيد تمامًا لأي أفكار تسويقية من أجل زيادة الدخل المالي للأندية المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن إقامة البطولات في السعودية والإمارات، يكون خلالها الاستفادة متبادلة، والمقابل المالي يزيد تدريجيًا مع كثرة إقامة المباريات المصرية خارجيًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "السعودية تسعى لاستضافة المباريات المصرية لتحقيق الاستفادة وهم قادرين على جلب أندية أوروبية وعربية كثيرة، لكن قيمة الدوري المصري والشعبية والتاريخ وراء رغبتهم في اقامة مواجهات الأهلي و الزمالك مجددًا هناك، وهم يعملون وفقًا لابعاد تسويقية، لاستضافة القمة المصرية، أكثر من استضافة مواجهات أوروبية".

وأضاف: "طالما هناك رغبة من جانب الرابطة في إقامة مباريات محلية خارج مصر، من الممكن أن يتم التفكير في إقامة دورة رباعية بين الأهلي والزمالك والهلال واتحاد جدة على سبيل المثال خلال فترات الاعداد سيكون لها مردود جيد ماليا وفنيا".

وأكمل: "تسويق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يفوق تسويق أي فريق عالمي على المستوى العربي، والبريميرليج نجح في تسويق بطولاته وبث المباريات في توقيتات معينة".

وزاد: "خبرات الأهلي في صالحه أمام سيمبا التنزاني والفريق قادر على التعامل بذكاء خلال المواجهة لحسم الصعود، وكفة الزمالك أرجح على فيوتشر لكن المباراة القادمة صعبة، ولكن اتوقع صعود الزمالك وامكانية فوزه باللقب بشرط معالجة جوزيه جوميز للأخطاء الدفاعية، وهي المشكلة الأكبر التي تواجه المدرب".

وأتم: "عمرو السولية بفورمته الحالية من الممكن تجديد عقده لمدة موسمين قادمين مع النادي الأهلي، وهذا أمر وارد الحدوث خلال الفترة المقبلة، ولابد من جلوس إدارة النادي مع علي معلول لتوضيح الأمور المستقبلية وتقديم عرض التجديد لموسم واحد، أو رحيله بعد ذلك لأي نادٍ، لكن كل طرف حاليا يريد شئ معين والأمور متأزمة، ولابد أن تستقر إدارة الأهلي على قرارها النهائي".