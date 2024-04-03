أحمد حسن: لابد من انتهاء أزمة حسام حسن وصلاح في أسرع وقت

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، أنه يتمنى إنتهاء موضوع محمد صلاح وانضمامه لصفوف منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، متمنيًا إغلاق هذه الصفحة سريعًا وعدم استمرارها في الإعلام، مطالبًا الجهاز الفني لمنتخب مصر بعدم ترك تلك الأمور للجماهير والبرامج التليفزيونية لمناقشتها.

وقال حسن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "نريد من الجهاز الفني لـ منتخب مصر بناء جيل قوي، وهو لديه تحديات قوية، وأرى أن الموضوع كان من الممكن أن ينتهي بشكل سريع، والأزمة أن هناك البعض أصبح يتصنع دور (حمي الحامى) ويخرج بتصريحات عنترية للدفاع عن طرف والهجوم ضد آخر".

وأضاف: "الموضوع يحتاج لذكاء وحنكة من جانب التوأم، وأيضا مع ضرورة احتواء الأزمة، و الجوهري دائمًا كان يتغاضى عن بعض الأمور، من أجل مصحلة منتخب مصر، والمسألة لو استمرت (الند بالند) فسوف يتأثر منتخب مصر ومسيرته خلال المرحلة المقبلة، والأزمة ليست تحدٍ بين الأطراف".

وأكمل: "موضوع ارتداء لاعب آخر لقميص صلاح لا يجب أن نتوقف عنده كثيرًا، الموضوع يحتاج لاحتواء وعدم وجود معاملة "الند بالند"، وأتمنى قبل المعسكر القادم إغلاق هذا الملف، من أجل تركيز حسام حسن على التحديات المقبلة، ويجب تدخل العقلاء، وإجراء اتصالات بين الطرفين أو وجود مقابلة بينهما من أجل مصلحة المنتخب الوطني".