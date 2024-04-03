عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: لابد من انتهاء أزمة حسام حسن وصلاح في أسرع وقت

حسام حسن و محمد صلاح
حسام حسن و محمد صلاح

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، أنه يتمنى إنتهاء موضوع محمد صلاح وانضمامه لصفوف منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، متمنيًا إغلاق هذه الصفحة سريعًا وعدم استمرارها في الإعلام، مطالبًا الجهاز الفني لمنتخب مصر بعدم ترك تلك الأمور للجماهير والبرامج التليفزيونية لمناقشتها.

 

وقال حسن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "نريد من الجهاز الفني لـ منتخب مصر بناء جيل قوي، وهو لديه تحديات قوية، وأرى أن الموضوع كان من الممكن أن ينتهي بشكل سريع، والأزمة أن هناك البعض أصبح يتصنع دور (حمي الحامى) ويخرج بتصريحات عنترية للدفاع عن طرف والهجوم ضد آخر".

 

وأضاف: "الموضوع يحتاج لذكاء وحنكة من جانب التوأم، وأيضا مع ضرورة احتواء الأزمة، و الجوهري دائمًا كان يتغاضى عن بعض الأمور، من أجل مصحلة منتخب مصر، والمسألة لو استمرت (الند بالند) فسوف يتأثر منتخب مصر ومسيرته خلال المرحلة المقبلة، والأزمة ليست تحدٍ بين الأطراف".

 

وأكمل: "موضوع ارتداء لاعب آخر لقميص صلاح لا يجب أن نتوقف عنده كثيرًا، الموضوع يحتاج لاحتواء وعدم وجود معاملة "الند بالند"، وأتمنى قبل المعسكر القادم إغلاق هذا الملف، من أجل تركيز حسام حسن على التحديات المقبلة، ويجب تدخل العقلاء، وإجراء اتصالات بين الطرفين أو وجود مقابلة بينهما من أجل مصلحة المنتخب الوطني".

أحمد حسن محمد صلاح منتخب مصر الجوهري صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

حالات جديري مائي بإحدى مدارس حدائق أكتوبر| وتأجيل امتحانات الطلاب المصابين

عدلي حسين يعلن مفاجأة قد تحدث باجتماع الحكومة اليوم.. فيديو

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

مصرع فتاة على يد والدها .. والفحص الطبي يكشف تفاصيل الجريمة

موضوعات متعلقة

نجم الزمالك السابق: أرفض إقامة لقاء الأهلي والزمالك بالسعودية

حارس الزمالك يكشف عن عوامل تتويج القلعة البيضاء بكأس الكونفدرالية

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل عن عودة صلاح لمعسكر المنتخب وحكام لقاء القمة بالسعودية

حارس الزمالك: حققنا جزء من تعليمات جوميز أمام فيوتشر

اتحاد الكرة يكشف تطورات أزمة الشحات والشيبي .. تفاصيل

عضو اتحاد الكرة: جمال علام لم يقصد صناعة أزمة لـ رمضان صبحي

غير آدمية.. إعلامى يفجر مفاجأة حول عينة رمضان صبحي

إعلامي يكشف مزايا إقامة لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك في السعودية

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 إبريل 2024

رئيس مجلس أمناء الجيزة: الفترة المقبلة سوف تشهد انطلاقة تعليمية كبرى

النقل: مخطط شامل لإنشاء 30 ميناء جافا ومنطقة لوجستية.. اعرف أماكنها

منع الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة.. اعرف السبب

مفاجأة بالأسماء.. سقوط 4 لاعبين من الأهلي والزمالك في فخ المنشطات| تفاصيل

أحمد حسن: لابد من انتهاء أزمة حسام حسن وصلاح في أسرع وقت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعاون السعودي قد يخطف معلول براتب أعلى من الأهلي.. والكلمة الأخيرة للخطيب

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

فستان أنيق.. هبة مجدي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

هنقابلهم كتير في حياتنا.. هل يمكن الزواج من الرجل المتردد؟

فيديو

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ