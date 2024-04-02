عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غير آدمية.. إعلامى يفجر مفاجأة حول عينة رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن رمضان صبحي “مدان” في فحص عينة المنشطات الخاصة به، وخطاب المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات أن العينة “غير آدمية” وفيها تلاعب، وتم خلطها بالماء، وأن نسبة المياه في العينة أكثر من نسبة “البول”، وبالتالي تم اعتبارها «عينة غير آدمية».

وقال شبانة، عبر برنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر فضائية etc: "خطاب المنظمة الدولية يؤكد وجود تلاعب في العينة من جانب رمضان صبحي، وإذا كان هناك شخص ما وراء الأزمة، فلماذا صمت اللاعب طوال الفترة الماضية، في ظل ادعاءات نادي بيراميدز أن هناك شخصا ما وراء تلك الأزمة؟".

 

وأضاف: "هناك أزمة قائمة، و رمضان صبحي لديه فرصة للرد حتى يوم الخميس المقبل، إذا لم يرد بشكل رسمي سيكون تحت طائلة التحقيق ثم الإيقاف".

وتابع: “أعلى فترة إيقاف تكون في موضوع التلاعب، خصوصًا أن أي لاعب عينته إيجابية يقدم بعض المبررات بشأن إمكانية تناول دواء خاطئ أو يتم علاجه من شيء معين، لكن اللجنة الدولية للمنشطات ذكرت أن ”البول غير آدمي" وفيه تلاعب، وطالبوا بالرد بشكل رسمي، وهل كان هناك مشكلة ما حدثت، ومن حق اللاعب التظلم والتقدم بطلب لتحليل العينة B".

وزاد: "العينة B لم تبرئ أي لاعب مطلقًا لأن البول من شخص واحد، ويتم تقسيمه إلى علبتين والسائل يكون واحدا ويتم تقسيمه نصفين، ورمضان صبحي قد يواجه عقوبة التلاعب في العينة الخاصة به، وأنها غير آدمية وتم خلطها بشيء ما، ولا أريد اتهام اللاعب بأي شيء، لكن هذا وفقا لخطاب مكافحة المنشطات، إذا اللاعب لديه مشكلة واضحة".

وأكمل: "المنظمة تمنح أي لاعب إمكانية إيقاف نفسه بقرار شخصي منه، وعندما يصدر حكم يتم خصم المدة التي قرر اللاعب خلالها إيقاف نفسه، ولكن حاليا غير موقوف ومن الممكن مشاركته، وحال تعرضه للإيقاف يكون من بداية التاريخ الصادر للعقوبة".

وأكد: "العينة ليست فاسدة، ولكنها غير آدمية تم خلطها بشيء ما، والتفاصيل تقول إن خلطها بنسبة كبيرة من الماء، وبالتالي لم يتم فحصها جيدًا بسبب قلة نسبة البول فيها، والقانونيون حول رمضان صبحي عليهم أن يجتهدوا جيدًا للخروج من هذا المأزق، وإذا ثبت للمنظمة (التلاعب) فإنها ستكون مشكلة كبيرة، وقد تصل لإيقافه 4 سنوات، وهو أمر لا نتمناه مطلقًا لأنه لاعب كبير وله مكانته، لكنه حاليا في أزمة وأمامه 72 لتقديم الرد".

وشدد على أن ما يقوله هو الحقيقة كاملة في موضوع رمضان صبحي، ولم يتم تحليل العينة لأنها “فاسدة” بسبب خلطها بالماء، والعينة يتم إغلاقها بشكل مُحكم حتى يتم فتحها في المعمل المختص، متمنيا أن تسير على ما يرام لأن القادم صعب للغاية.

وأتم: "أشك فيما يتردد عن نية نادي بيراميدز في تجديد عقد رمضان صبحي كنوع من الرد بشكل رسمي على ما يُثار حول اللاعب وإيقافه بسبب الأزمة حول رمضان صبحي، وأتمنى أن يحدث ذلك ونراه بشكل رسمي".

رمضان صبحي المنشطات المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

القاهرة تتأهب لحدث ضخم| تنصيب السيسي رئيسا لمصر.. ماذا يحدث غداً؟

أحمد حسن يعلن مفاجأة سارة قبل مواجهة الأهلي وبطل تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

50 مليون إسترليني.. فرج عامر يكشف وجهة مرموش بالدوري الإنجليزي

غير آدمية.. إعلامى يفجر مفاجأة حول عينة رمضان صبحي

محمد شبانة: صراع أهلاوي وزملكاوي على هذا المدافع

موضوعات متعلقة

دونجا ملوش دور.. أبو الدهب" علامات استفهام حول تشكيل جوميز للزمالك

فاز بالحظ.. نجم الأهلي السابق: ركلة جزاء الزمالك أمام فيوتشر غير صحيحة

الأهلي يتجه للفيفا في أزمة الشحات والشيبي.. تفاصيل

خبير منشطات: هناك علامة استفهام على تقرير رمضان صبحي بشأن عينة المنشطات

شبانة: كنت أتمنى أن يفسر بيراميدز قصة رمضان صبحي بوضوح

ضياء السيد: الأهلي يقترب من الصعود لنصف النهائي بدوري الأبطال

خرق واضح للكود الدولي.. ميدو ينتقد تصريحات جمال علام بشأن رمضان صبحي

إعلامي يعلق على مواجهتي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال والكونفدرالية

ترشيحاتنا

هل يجوز الاعتكاف لمدة ساعة فقط.. أمين الفتوى يوضح

شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة تدخل مصر لأول مرة في عهد السيسي

حادثة الشروق تتكرر| فتاة تلقي بنفسها بعد محاولة اختطافها.. وعائلتها تكشف التفاصيل

أم مصرية تستغيث : بنتي كفيفة والمدارس رافضة تقبلها عشان "مابتشوفش"

غير آدمية.. إعلامى يفجر مفاجأة حول عينة رمضان صبحي

مصر تدين بقوة استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتترعب منها.. 4 نصائح للتغلب على خوفك من الكلاب

بعد تصريحاتها النارية.. ريم البارودي عن ريهام سعيد: ماذا تعرف عن «الأيكوس»

قبل ساعات من حفل تنصيب الرئيس السيسي.. استعدادات العاصمة الإدارية وسبب اختيارها

ظهر في تدريبات الأهلي لمواجهة سيمبا.. متى يعود إمام عاشور للمشاركة؟

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ