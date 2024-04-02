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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس الزمالك: حققنا جزء من تعليمات جوميز أمام فيوتشر

الزمالك أمام مودرن
الزمالك أمام مودرن فيوتشر

أكد محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك أن لاعبي الأبيض حققوا جزء كبير من تعليمات جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق خلال مباراة مودرن فيوتشر.


وقال محمد عواد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنا مركزين بشكل كبير في مباراة مودرن فيوتشر، وحققنا ما نريده".


وأضاف: "في مثل هذه المباريات يجب أن تحقق نتيجة إيجابية، والآن لدينا مباراة إياب ستُقام الأسبوع القادم، وإن شاء الله نحقق النتيجة التي نريدها ونتأهل للدور نصف النهائي".


وأتم محمد عواد تصريحاته قائلًا: "كان هناك تركيز كبير قبل المباراة، واللاعبون حاولوا تنفيذ تعليمات جوزيه جوميز، وتمكنّا من تنفيذ جزء كبير منها، واستطعنا تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بالمباراة".


يُذكر أن نادي الزمالك كان قد تغلب على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت مساء الأحد، على ملعب السلام، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد جوزية جوميز مودرن فيوتشر فيوتشر جوميز

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