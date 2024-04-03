مبادرة فاعل خير توزع الهدايا على محاربي السرطان بالأقصر

على أنغام الموسيقى وأغاني رمضان؛ استقبل العاملون في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، مبادرة " فاعل خير" للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك وتوزيع الفوانيس والألعاب والهدايا لرسم الابتسامة على شفاء الأطفال المرضى وذويهم.

قال المهندس عادل زيدان ، منسق مبادرة فاعل خير، ، إنه من واجبنا جبر خواطر محاربين السرطان من أبناء صعيد مصر ودعمهم معنويا خلال رحلة العلاج وتكثيف الزيارات والمبادرات الإنسانية تجاه المستشفى، مؤكدا انه حق واجب داعياً الله أن يشفيهم، وانه حريص على تقديم المشاركة المجتمعية مع مستشفيات شفاء الأورمان.

كما تحدث على فايز، وعضو المبادرة، الذى جاء من القاهرة خصيصا لدعم الأطفال مرضى السرطان معنويا والتحدث مع اهاليهم لتحفيزهم واثني بدورهم المهم خلال رحلة العلاج وان الأم المصرية هي عمود البيت وقدم عروضا فنية وأسئلة ثقافية مع الأطفال ووزع عليهم الهدايا.

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، المرضى والعاملين بالمستشفى الشكر لأعضاء المبادرة الذين احتفلوا مع الأطفال مرضى السرطان بقدوم الشهر المبارك .

وأكد أن المستشفى حريص على استقبال كافة المبادرات والمؤسسات التى تشارك المرضى فى كافة المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، موضحاً أن مشاركة أعضاء المبادرة للأطفال فى "شفاء الأورمان" احتفالاتهم بحلول الشهر المبارك ودعمهم معنويًا ونفسيًا يساهم في تجاوز المرضي تحديات رحلتهم العلاجية .

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