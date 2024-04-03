عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة فاعل خير توزع الهدايا على محاربي السرطان بالأقصر

صدى البلد

على أنغام الموسيقى وأغاني رمضان؛ استقبل العاملون في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، مبادرة " فاعل خير"  للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك وتوزيع  الفوانيس والألعاب والهدايا  لرسم الابتسامة على شفاء الأطفال المرضى وذويهم.

مستقبل وطن الأقصر يواصل حملة "إفطار مسافر"

 قال المهندس عادل زيدان ، منسق مبادرة فاعل خير،   ، إنه من واجبنا جبر خواطر محاربين السرطان من أبناء صعيد مصر ودعمهم معنويا  خلال رحلة العلاج وتكثيف الزيارات والمبادرات الإنسانية تجاه المستشفى، مؤكدا انه حق واجب داعياً الله أن يشفيهم، وانه حريص على تقديم المشاركة المجتمعية مع مستشفيات شفاء الأورمان.

كما تحدث على  فايز، وعضو المبادرة،  الذى جاء من القاهرة خصيصا لدعم الأطفال مرضى السرطان معنويا والتحدث مع اهاليهم لتحفيزهم واثني بدورهم المهم خلال رحلة العلاج وان الأم  المصرية هي عمود البيت وقدم عروضا فنية وأسئلة ثقافية مع الأطفال ووزع عليهم الهدايا.

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، المرضى والعاملين بالمستشفى الشكر لأعضاء المبادرة الذين احتفلوا مع الأطفال مرضى السرطان بقدوم الشهر المبارك .

وأكد أن المستشفى حريص على استقبال كافة المبادرات والمؤسسات التى تشارك المرضى فى كافة المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية،  موضحاً أن مشاركة أعضاء المبادرة للأطفال فى "شفاء الأورمان" احتفالاتهم بحلول الشهر المبارك ودعمهم معنويًا ونفسيًا يساهم في تجاوز المرضي تحديات رحلتهم العلاجية .

IMG-20240403-WA0016
IMG-20240403-WA0016
IMG-20240403-WA0015
IMG-20240403-WA0015
IMG-20240403-WA0013
IMG-20240403-WA0013
IMG-20240403-WA0014
IMG-20240403-WA0014
الأقصر الأطفال المرضى الألعاب والهدايا السرطان المشاركة المجتمعية أنغام الموسيقى شهر الخير شهر رمضان المبارك شفاء الاورمان محاربي السرطان مستشفى شفاء الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

بالفيديو| محمد رمضان ينفعل على مدير فندق | أنا مصري وخدمت في الجيش

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

بعد عينة المنشطات.. سيف زاهر: ثنائي الأهلي تعرض لنفس موقف رمضان صبحي

ترشيحاتنا

رغم التوترات.. بادرة طيبة من الصين بشأن زلزال تايوان

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

محمد أبو العينين: الرئيس السيسي له كلمة عالمية وأي رأي له يقدر

التراجع مستمر.. تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك

صدق تحذيره.. أول تعليق من العالم الهولندي على زلزال تايوان العنيف

الفلوس هي السبب| قرار جديد بشأن المتهم بقتل جزار حلوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

فستان أنيق.. هبة مجدي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

هنقابلهم كتير في حياتنا.. هل يمكن الزواج من الرجل المتردد؟

بأقل تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ