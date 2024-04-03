هيئة الدواء توضح العلاجات المتاحة لمرضى التوحد

قالت هيئة الدواء المصرية إن علاج مرض التوحد يعتمد بشكل كبير على العلاجات غير الدوائية، مثل العلاجات السلوكية الاتصالية، والعلاجات التربوية، والعلاج الأسري وغيرها.​

وأضافت هيئة الدواء أنه من الممكن استخدام الأدوية لعلاج بعض أعراض التوحد حسب احتياج كل حالة، وطبقًا لتعليمات الطبيب، مثل أدوية الفصام أو بعض الأدوية المنشطة أو المهدئة، أو مضادات التشنجات، أو مضادات الاكتئاب، على حسب الأعراض التي يعانى منها المريض.​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن تأثير الأدوية بيختلف من مريض لآخر، ويمكن أن يتأخر ظهور تحسن الأعراض لعدة أسابيع بعد بداية العلاج، أو تسوء الأعراض، وفي تلك الحالة ؛ يجب الرجوع للطبيب؛ لتحديد مدى الحاجة لتغيير العلاج أو الجرعات المستخدمة.​