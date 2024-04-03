نصائح هيئة الدواء للتعامل مع مريض التوحد

في إطار منشوراتها الدورية وبمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد​ نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة.

وقدمت هيئة الدواء المصرية النصائح الآتية: ​

-تعاون الأسرة مع الفريق الطبى للوصول لأفضل برنامج علاجي (علاج دوائي وغير دوائي).​

-تعاون المجتمع للتقليل من المشاكل الاجتماعية التى يواجهها مرضى التوحد؛ من خلال عدم التمييز، أو التنمر، وحسن المعاملة، وزيادة فرص المشاركة.​

-الكشف المبكر، واستشارة الطبيب عند الشعور بأي خلل في نمو أو مهارات الطفل.​

-الالتزام بالجرعات الموصوفة لمريض التوحد، ومراقبة الأعراض، وإبلاغها لمقدم الرعاية الصحية؛ للوصول إلى أفضل نتيجة علاجية بشكل آمن.​

