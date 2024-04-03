الأونروا: 176 موظفا لقوا حتفهم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

قال المفوض العام الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، أن هناك 176 من موظفي الوكالة قتلوا منذ بداية الحرب على غزة.

ولفت المفوض العام للأونروا، إلى أن مقتل عاملين في المجال الإنساني ومنع فرقنا من الوصول إلى الشمال يتطلب تغييرا في سياسات إسرائيل.

وأضاف لازاريني، أن أكثر من نصف الإمدادات التي تم تسليمها عبر معبري رفح وكرم أبو سالم في شهر مارس كانت تابعة للوكالة.

وأشار المفوض العام للأونروا، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل منع فرق الوكالة من الوصول إلى شمال غزة لتقديم المساعدات الغذائية للسكان، مضيفاً أن تلافي وقوع المجاعة في غزة يمثل تحديا كبيرا.

وأكد المفوض العام للأونروا، على أن تجنب المجاعة يحتاج إلى وقف إطلاق النار وفتح مزيد من المعابر والسماح لفرقهم بالوصول إلى شمال غزة.