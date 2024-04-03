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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

توفى في سن الـ80.. معلومات لا تعرفها عن كوكب حمزة

كوكب حمزة
كوكب حمزة

توفى الملحن العراقى كوكب حمزة عن عمر ناهز 80 عاما، وذلك داخل أحد المستشفيات فى الدنمارك، إثر تعرضه إلى أزمة صحية مفاجئة.

كوكب حمزة ملحن عراقي من مواليد محافظة بابل عام 1937، وعُرِف منذ سبعينات القرن العشرين، ولحن العديد من الأغاني البارزة مثل "يا نجمة، يا طيور الطايرة، وافيش"، كما قدم العديد من الأعمال الغنائية والمسرحية.

كوكب حمزة الذى برع فى تقديم العديد من الألحان، درس في معهد الفنون الجميلة في العاصمة بغداد وأكمل دراسته في جامعة كييف، خلال فترة الاتحاد السوفياتي، وصار ملحنًا معروفًا منذ ستينات القرن العشرين، وكانت أولى ألحانه مقطوعة موسيقية بعنوان "آمال".

واشتهر كوكب حمزة منذ سبعينيات القرن الماضي، ولحن العديد من الأغاني للمطربين العراقيين والعرب، ومن أبرز أعماله أغنية “يا نجمة، والقنطرة بعيدة، ويا طيور الطائرة” بصوت المطرب سعدون جابر، بالإضافة إلى تقديمه العديد من الأعمال الغنائية والمسرحية.

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