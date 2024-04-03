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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضعتم تضامننا في اختبار صعب.. بولندا تعلن توتر العلاقات مع إسرائيل

رئيس وزراء بولندا
رئيس وزراء بولندا

قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل عمال الإغاثة، بما في ذلك مواطن بولندي، في غزة ورد فعل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تسبب في "غضب مفهوم" وتوتر العلاقات مع وارسو.

وكتب دونالد تاسك على منصة التواصل الاجتماعي "اكس X"، "السيد رئيس الوزراء نتنياهو، السيد السفير ليفني أظهرت الغالبية العظمى من البولنديين تضامنا كاملا مع إسرائيل بعد هجوم حماس، واليوم تضع هذا التضامن في اختبار صعب حقا".

وأضاف "يثير الهجوم المأساوي على المتطوعين ورد فعلك غضبا مفهوما".

أعلنت منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن غارة جوية إسرائيلية قتلت 7 من موظفيها في قطاع غزة، بالرغم من تنسيق التحركات مع الجيش الإسرائيلي، وأعلنت وقف عملها في المنطقة، على أن يتم اتخاذ قرارات بشأن العمليات المستقبلية.

وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي، أن "فريقنا كان يتنقل في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع"، مضيفة أن الحادث بمثابة "هجوم على كافة المنظمات الإنسانية" في وقت يشهد استخدام الطعام كسلاح حرب.

وأشارت إلى أن "القافلة أصيبت عندما كانت تغادر مستودعاً في مدينة دير البلح (وسط غزة)، حيث جرى تفريغ أكثر من 100 طن مساعدات غذائية إنسانية جاءت عبر الممر البحري".

وذكرت المنظمة أن الضحايا يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا، إضافة إلى شخص يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية، وفلسطينياً

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