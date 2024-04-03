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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات بـ2.5 مليون جنيه.. مداهمة أوكار الكيف بالصعيد

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "أسوان، سوهاج" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (أسوان ، سوهاج) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، وبحوزتهم (50 كيلو جرام لمخدر البانجو - 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – سيارة- دراجة نارية "بدون لوحات").

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية")

كما تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - كمية لمخدر الأفيون – طبنجة وعدد من الطلقات – سلاح أبيض).

 تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,550 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

اجهزة الامن الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المخدرات والأسلحة المواد المخدرة اوكار الكيف

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