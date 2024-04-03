وزير إسرائيلي سابق: نتنياهو يدرس تشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة

قال الوزير الإسرائيلي السابق، حاييم رامون اليوم الأربعاء عبر حسابه بمنصة X : "علمت مؤخرا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من وحدة التنسيق الحكومية في المناطق دراسة إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

وبحسب رامون ، فإن فكرة نتنياهو جاءت بعد فشل كل المحاولات لإيجاد "قوات محلية" أو قوات أجنبية للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وأضاف: أن وزير الدفاع يوآف جالانت، وبدعم كامل من رئيس الأركان، أبدوا اعتراضهم الكامل على الخطة، فتراجع نتنياهو عن طلبه وسحبه".

وتابع: مرة أخرى، فإن عناد وزير الدفاع قصير النظر يضع إسرائيل أمام وضع ميؤوس منه فيما يتعلق بانهيار حكم حماس المدني في قطاع غزة".