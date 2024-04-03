وزير الخارحية العماني يؤكد ضرورة وقف الحرب وإطلاق النار في غزة

بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي و المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن خلال اجتماعهما في مسقط وجهات النظر حول الأزمة اليمنية والتصعيد الراهن في المنطقة.

واشار الوزير العماني الي الضرورة القصوى لوقف الحرب وإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المواد الإغاثية والإنسانية.

وفي وقت سابق اجري وزير الخارجية العماني بدر ‎البوسعيدي اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية ‎روسيا الاتحادية سيرجي ‎لافروف.

وبحث الوزيران العدوان الإسرائيلي على ‎قطاع غزة وجهود وقف إطلاق النار ودخول كافة المساعدات الإنسانية للقطاع دون قيود، بالإضافة إلى المساعي التي تبذلها الحكومة الروسية في هذا الإطار واستضافتها مؤخراً لاجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو من أجل توحيد وتقوية الصف الفلسطيني عبر تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف

وثمن البوسعيدي الموقف الروسي الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة

وأكد لافروف على تأييد بلاده لترجمة الموقف السياسي الداعي لحل الدولتين إلى واقع عملي وعقد مؤتمر دولي يؤمن متطلبات السلام العادل والدائم.