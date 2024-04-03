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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني ينقل جثامين موظفي المطبخ المركزي إلى معبر رفح

مركبة موظفي الإغاثة
مركبة موظفي الإغاثة الذين قتلهم الصهاينة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني نقل جثامين موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي الـ6 إلى معبر رفح البري تهميدًا لعودتهم إلى بلادهم، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واستشهد فلسطيني كان سابع الفريق الذي قتل كل أفراده في الغارة الصهيونية.

نعت عائلات الضحايا السبع ذويهم الذين سقطوا في الغارة الإسرائيلية على قافلة المطبخ المركزي العالمي.

أشادت عائلة جيمس كيربي، أحد الضحايا البريطانيين الثلاثة للهجوم الإسرائيلي على قافلة المطبخ المركزي العالمي في غزة، بـ "طبيعته الرحيمة" التي دفعته لمساعدة المحتاجين.

وكان كيربي، 47 عامًا، من بين سبعة أشخاص قتلوا في الغارة التي وقعت يوم الثلاثاء، والتي أسفرت أيضًا عن مقتل السائق الفلسطيني سيف الدين عصام أبو طه، 25 عامًا؛ والأسترالي لالزاومي (زومي) فرانككوم ، 43 عامًا؛ وداميان سوبول، 35 عاماً، من بولندا؛ والأمريكي الكندي جاكوب فليكنجر، 33 عامًا؛ والبريطانيان جيمس هندرسون (33 عاما) وجون تشابمان (57 عاما).

 

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