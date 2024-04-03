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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بينهما محمد صلاح| ليفربول يضحي بـ لاعبين ويقدم عرضًا ضخمًا لهذا النجم

نجم كرة اقدم المصري
نجم كرة اقدم المصري محمد صلاح - صورة أرشيفية

يُقبَل نادي ليفربول لكرة القدم على عدة تغييرات ضخمة في صفوفه نهاية الموسم الحالي عن طريق إنهاء التعاقد مع بعض نجومه واستمرار نجومًا آخرين.

يسعى ليفربول خلال الفترة الحالية إلى إيجاد بديل للمدير الفني الخاص به وهو يورغن كلوب الذي سيغادر منصبه نهاية الموسم الجاري.

كما أنه في طريقه لتحديد مصير عددًا من نجومه على رأسهم الهداف المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فان دايك، وضم "ابن النادي" اللاعب ترنت ألكسند- أرنولد بمبلغًا ضخمًا من المال. 

المدافع الهولندي فان دايك

عرضًا ضخمًا لهذا النجم

ورغم بقاء قرابة العام على عقود (مو صلاح) و (دايك)، إلا أنه عُرف عن مايكل إدوادرز رئيس عمليات كرة القدم الذي عاد مؤخرًا لنادي ليفربول بأنه لا يفضل بقاء النجوم الذين تقدم بهم العمر في النادي ويحبذ التعاقد مع النجوم الشبان.

ومن المعروف أن النجم محمد صلاح سيبلغ عامه الـ32 في شهر يونيو المقبل، بينما سيبلغ فان دايك عامه الـ33 في الشهر التالي (يوليو المقبل).

أما اللاعب ترنت ألكسند- أرنولد فيبلغ من العمر 25 عامًا فقط، وقد أمضى مسيرته كاملة في ليفربول حيث انضم إليه بعمر السادسة حتى صعد إلى الفريق الأول عام 2016 ومنذ ذلك الحين يعُتبر لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب.

اللاعب ترنت ألكسند- أرنولد

ووفقًا لموقع "فوتبول إنسايدر"، ينوى مايكل إدوادرز رئيس عمليات كرة القدم الذي يتعاقد مع الثلاثي تقديم عرضًا ضخمًا لـ(أرنولد) تقديم عرضًا أقل لمحمد صلاح وفان دايك.

ليفربول أمام النادي السعودي

وفي سياق متصل، قد أعلن نجم كرة القدم المصري محمد صلاح عن قراره بإنهاء عقده مع نادي ليفربول في نهاية الموسم الحالي وعدم تجديده العقد مع الريدز، وفقًا لصحيفة ميرور البريطانية التي أشارت إلى اتفاق الفرعون المصري بالفعل مع نادي جديد دون الإفصاح عن اسمه.

وقال (صلاح) في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول أن المدرب الجديد الذي سيحل محل يورغن كلوب لم يؤثر على قراره بالبقاء أو الرحيل عن النادي.

جدير بالذكر أن أندية الدوري السعودي تسعى جاهدة لضم (مو صلاح) بالميركاتو الصيفي للاستفادة من مهارته العالية في كرة القدم.

ترى، هل سيرحل النجم المصري محمد صلاح بالفعل عن نادي ليفربول نهاية هذا الموسم؟ أم سيستمر معهم حتى انتهاء عقده في صيف 2025؟ وهل سيذهب بالفعل إلى نادي سعودي أم سيعود إلى مصر ام سيذهب إلى نادي رياضي آخر؟

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