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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هجوم من جماهير ليفربول ضد مهاجم الفريق ويطالبون ببيعه

جاكبو
جاكبو

فاز نادي ليفربول على برايتون 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليواصل سعيه في المنافسه على الصدارة بينما يسعى المهاجم المصري للفريق محمد صلاح للحصول على لقب هداف الدوري والذي يتنافس عليه مع هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي. 

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ربما يكون ليفربول قد حصل على ثلاث نقاط حيوية أمام برايتون يوم الأحد لكن جماهير الفريق لم تكن معجبة بأحد لاعبيهم الذي تلقى اقسى العبارات والهجوم على ادائه.

وعاد فريق الريدز من الخلف ليهزم فريق النورس 2-1، وسجل لويس دياز ومحمد صلاح بعد هدف داني ويلبيك المبكر.

وأصيب مشجعو فريق الريدز بالإحباط بعد دخول كودي جاكبو مهاجم الفريق إلى المباراة.

دخل المهاجم في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ولم يُظهر أيًا من السرعة المتوقعة منه.

لجأ المشجعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد الهولندي بسبب افتقاره إلى السرعة  في المراحل الأخيرة من المباراة حيث كان ليفربول يتطلع إلى الحفاظ على تقدمه الهزيل

وكتب أحد المشجعين للريدز على صفحته الخاصة على موقع اكس “ يجب بيع جاكبو”

محمد صلاح هالاند ليفربول

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