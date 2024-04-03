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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم.. السيسي: حماية أمن مصر الإقليمي أولوية.. إدانات دولية ضد إسرائيل بعد استهداف المطبخ العالمي في غزة.. وزلزال عنيف يضرب تايوان

صحف الإمارات
صحف الإمارات

السيسي: حماية أمن مصر الإقليمي وتحقيق تطلعات الشعب أولوية
ترامب: بعض المهاجرين حيوانات
إسرائيل تصعق العالم باستهداف «المطبخ العالمي» في غزة
تايوان تطلق تحذيراً من خطر حدوث تسونامي بعد زلزال عنيف
الأمم المتحدة تندد بتجاهل القانون الإنساني بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة
زيلينسكي يخفّض سن التعبئة العسكرية من 27 إلى 25 عاماً


تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، عددًا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

وأدانت الإمارات، بأشد العبارات، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فريق مؤسسة المطبخ المركزي العالمي - شريك دولة الإمارات في مبادرة «أمالثيا» لتعزيز الاستجابة الإنسانية المقدمة للمدنيين في شمال غزة.

وحمّلت إسرائيل مسؤولية هذا التطور الخطير كاملة، فيما أدانت وقبرص، أعمال العنف كافة ضد العاملين في مجال العمل الإنساني.

وفي الشأن المصري، ذكرت "الاتحاد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى أمس، اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد فوزه بنسبة 89.6%.

وحدد السيسي في كلمة له عقب أداء اليمين الدستورية أولويات عدة خلال ولايته الرئاسية الجديدة، مشدداً فيها على حماية أمن مصر الإقليمي، في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف، في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية.

في الشأن العالمي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وصف المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بأنهم "حيوانات" و"ليسوا بشرا" في كلمة ألقاها في ميشيجان، ليعود إلى اللغة المهينة التي كثيرا ما استخدمها في حملاته.

ومن صحيفة "الاتحاد"، أصدرت السلطات التايوانية الأربعاء تحذيراً من خطر حدوث تسونامي في المناطق الساحلية بعد أن ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.2 درجة الساحل الشرقي للجزيرة.

ونقلت صحيفة "الخليج"، أن المجزرة الإسرائيلية التي راح ضحيتها سبعة من فريق مؤسسة المطبخ المركزي العالمي في غزة، صعقت المجتمع الدولي، وأثارت سيلاً من ردود الفعل الغاضبة ومطالبات بالتحقيق العاجل والسريع.

كما أشارت إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصدر ، قانوناً يخفّض سن التعبئة العسكرية في البلاد من 27 إلى 25 عاماً، وفق ما أعلن البرلمان على موقعه الإلكتروني.

فيما نقلت "الإمارات اليوم"، أن متحدث باسم الأمم المتحدة اعتبر أن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في ضربة اسرائيلية بغزة يظهر "تجاهل القانون الإنساني" وسلامة الطواقم الإنسانية في الحرب بين اسرائيل وحماس.

السيسي مصر ترامب إسرائيل تايوان

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