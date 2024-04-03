متحدث فتح: نثمن الجهود المصرية لوقف العدوان على غزة

ثمن عبد الفتاح دولة، مُتحدث حركة فتح، الجهود المصرية التي تعمل على وقف العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة والضفة والقدس، مطالبا بوقف الاحتلال الإسرائيلي والتوجه إلى مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن الموقف الأمريكي لا يزال داعما للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بقطاع غزة، موضحا أن الشعب الفلسطيني يعاني أبشع المذابح التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدار 6 أشهر.



وأوضح أن هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لم يحقق أيًا من أهدافه المُعلنة، والمنظومة الدولية مكانتها مُهددة في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأشهر الست من العدوان كانت ضربة حقيقية للمنظومة الدولية، ولمنظومة الأمن والقانون الدولي والعدالة الإنسانية، مشددًا على أن هذه المنظومة باتت مكانتها في خطر حقيقي لأنها حتى هذه اللحظة لم تقم بأي فعل ضاغط يجبر الاحتلال على وقف عدوانه.