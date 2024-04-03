تفاصيل أكبر منصة رقمية متكاملة لتوفير المصادر التعليمية للمعلمين والطلاب

يعد التعليم الرقمي أداة فعالة لتحسين فرص الوصول إلى التعليم وتوفير جودة تعليمية أفضل للجميع.

وبمناسبة اليوم العالمي للتعليم الرقمي، احتفلت شركة هواوي، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والأكاديمية المهنية للمعلمين الحكومية بافتتاح ستوديو المحتوى التعليمي.

ويهدف هذا الاحتفال إلى تسليط الضوء على أهمية التعليم الرقمي ودوره في تحقيق التنمية البشرية في جميع أنحاء العالم.

وتم إنشاء ستوديو المحتوى التعليمي ليكون منصة رقمية متكاملة تهدف إلى توفير محتوى تعليمي رقمي عالي الجودة للمعلمين والطلاب.

كما يوفر ستوديو المحتوى التعليمي مجموعة متنوعة من الموارد والمصادر التعليمية، بما في ذلك الكتب المتنوعة ومقاطع الفيديو التعليمية والدروس التفاعلية والصور والأنفوجراف وغيرها من المصادر التعليمية.

وتهدف هذه البرامج إلى تحسين مهارات المعلمين في استخدام التكنولوجيا في التعليم وتعزيز فرص الوصول إلى التعليم للجميع بأفضل جودة وأقل تكلفة ممكنة

ويسهم هذا المشروع في تمكين المعلمين من الاستفادة من حلول وممارسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لتحسين جودة التعليم في مختلف المواقف، سواء في الأوقات العادية أو في حالات الأزمات، وتعزيز قدرات المعلمين على الاستخدام التربوي الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.