وزني زاد لهذا السبب.. صور هدى الأتربي قبل وبعد تصدم الجمهور

صرحت الفنانة هدى الاتربي، في لقاء تلفزيوني حول سبب تغير ملامحها بشكل كبير وزيادة وزنها ، وذلك بعد تعليق الجمهور على شكلها بعد ظهورها الأخير .

وقالت هدى الأتربي، “ في تغيير كبير حصل فجأة في شكلي بسبب أزمة صحية خلتني أخد أدوية زودت وزني جدا”

وتحرص الفنانة هدى الاتربي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

كما تفضل هدى الأتربي، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هدى الأتربي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وإليكم صور هدى الأتربي