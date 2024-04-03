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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان مجسم.. كارولين عزمي تخطف الأنظار | شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

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وتألقت كارولين عزمي، مرتدية فستانا أنيقا من الجينز مع بلوفر بسيط باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

أما من الناحية الجمالية فتعتمد كارولين عزمي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت كارولين عزمي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور كارولين عزمي

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