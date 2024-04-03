فستان أنيق.. هبة مجدي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت هبة مجدي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الكحلي اللامع، ونسقت معه كارديجان طويل نفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هبة مجدي، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هبة مجدي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو هبة مجدي

https://www.instagram.com/reel/C5RKx60NU0V/?igsh=Z2E3YTZwdm5obW5k