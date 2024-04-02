أبرزهن هدى المفتي ونور.. فنانات يتألقن على السوشيال ميديا|شاهد

نشرت الفنانة هدى المفتي، صورا جديدة لها رفقة مجموعة من الفنانات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت هدى المفتي، مرتدية فستان مكشوف باللون الأسود ذا تصميم جذاب ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

كما تألقت الفنانة نور، مرتدية فستان طويل من الجلد باللون الذهبي ليبرز جمال أنوثتها مع وضع لمسات مختلفة من المكياج لاكمال ظهورها.

وأطلت الفنانة رزان جمال، مرتدية فستان بتصميم مختلف ولافت وألوان مميزة يكشف جمالها وأناقتها، كما اختارت تسريحة شعر ومكياج جذاب للوك مميز.

وتألقت مصممة الأزياء ريم العدل، مرتدية بنطال جذاب باللون الأسود مع بلوزة بتصميم مختلف وأنيق لتظهر بلوك جذاب يبرز جمالها.

وإليكم صور الفنانات