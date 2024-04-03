طبيب يحذر من تخفيف الملابس في هذا الطقس

مع ارتفاع درجات الحرارة، اضطر البعض الى تخفيف الملابس وارتداء الملابس الصيفية.

وقال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إنه على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة الا أنه من الخطر ارتداء ملابس صيفية في هذا الطقس خاصة للأطفال.

وأشار سالم الى أن الحرارة المرتفعة للمناخ تكون في فترة الظهيرة وفي الليل تنخفض درجات الحرارة، فبالتالي يكون الشخص الذي خفف من ملابسه معرضا للإصابة بنزلات البرد الشديدة.

وأوصى الدكتور أيمن سالم بارتداء ملابس قطنية بأكمام وتكون ثقيلة نوعا ما، حتى تحمي الجسم من تيارات الهواء، لافتا الى ضرورة شرب سوائل بكثرة في هذا التوقيت، وبالأخص السوائل الدافئة والأعشاب الطبيعية التي من شأنها رفع المناعة.

وأكد سالم أن ممارسة الرياضة بإستمرار تساعد أيضا على رفع المناعة والنوم لـ ٨ ساعات متواصلة، والحصول على قسط وفير من الراحة، مع تناول الطعام المتوازن البعيد عن الدهون والامتناع عن الوجبات السريعة، وضرورة الامتناع عن التدخين أو التواجد في أماكن بها ادخنة لأن هذا يؤثر سلبا على الصدر ويضعف المناعة.

وأوضح أنه من الضروري عند العودة الى المنزل أن نأخذ حماما دافئا لان الهواء في هذا الوقت محمل بالاتربة وتلك الاتربة تكون محملة بالبكتريا والفيروسات، ولذلك نجد العديد من الحالات المصابة بالفيروسات التنفسية في هذا التوقيت، لذا أخذ حمام دافئ يخلصنا من هذه الاتربة.

وأوصى الدكتور أيمن سالم مريض الربو والحساسية باصطحاب البخاخ الذي من شأنه توسيع الشعب الهوائية حتى إذا تعرض للاختناق ووجد صعوبة في التنفس أثناء تواجده في الخارج، يتناوله على الفور لإنقاذ حالته لحين توجهه للطبيب المختص.