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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط غضب أمريكي.. اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو غدا

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

 أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر دبلوماسي بأنه من المقرر أن يتحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا غدا الخميس.

وكانت آخر مرة تحدثا فيها 18 مارس الماضي.

وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن "غضبه" الشديد لمقتل عاملي إغاثة من فريق "وورلد سنترال كيتشن" جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، أصدر بايدن أحد أقوى تصريحاته ضد إسرائيل، بعد مكالمة هاتفية مع خوسيه أندريس رئيس منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، إذ قدم فيها تعازيه بشأن مقتل 7 موظفين من المنظمة الخيرية والذين لقوا مصرعهم في الغارة الإسرائيلية على غزة.  

وقال بايدن في بيان إنه "غاضب ومنفطر القلب" بعد مقتل عاملي الإغاثة، بما في ذلك أمريكي واحد، مؤكدًا أن هذا الحادث الأكثر مأساوية.

وأضاف أن التحقيق الإسرائيلي في الهجوم على فريق وورلد سنترال كيتشن يجب أن يكون سريعًا ويؤدي إلى المساءلة، كما يجب أن تنشر نتائجه على الملأ.

وتابع قوله إن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية موظفي الإغاثة الذين يحاولون تقديم المساعدة الضرورية للمدنيين في غزة، مستطردًا "حوادث مثل التي وقعت بالأمس لا ينبغي أن تحدث. كما أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية المدنيين".

وأوضح أن الولايات المتحدة "حثت إسرائيل مراراً وتكراراً على الفصل بين عملياتها العسكرية ضد حماس وبين العمليات الإنسانية، من أجل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين".

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بايدن إسرائيلي

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