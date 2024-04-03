اللهم بلغنا ليلة القدر.. احرص على هذه الكلمات الدعاء فيها مستجاب

اللهم بلغنا ليلة القدر.. ليلة القدر هي واحدة من الليالي الفردية وتكون في العشر الأواخر في شهر رمضان، علينا أن نحرص عليها وأرشدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحري ليلة القدر ، والإكثار من الدعاء في ليلة القدر ، ونقول في ليلة القدر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا، هي ليلة من الليالي الوترية ، وهي أفضل ليالي العام، ويبحث الكثير عن دعاء اللهم بلغنا ليلة القدر حرصا من العبد المسلم على تحري هذه الليلة حتى يفوز بدعائه.

-اللهم بلغنا ليلة القدر .. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا

-اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر وارزقنا الإخلاص وحسن العبادة والدينا وذرياتنا وأزواجنا وكل موحد وألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم.

- أسالك يا الله أن تخرجنا من رمضان بحفظ الإيمان وسلامة الأبدان ورضا الرحمن بالعفو، والقبول والغفران ودخول الجنان والعتق من النيران.

-اللهم مع دخول شهر العشر الأواخر، اجعلنا يا رب ممن وفق لقيامه إيمانًا واحتسابا، اللهم أجعلنا من عتقائك من النار في هذه الأيام المباركة.

- اللهم بلغنا ليلة القدر بفضلك يا ذا الفضل والمنه، ووفقنا فيها إلى كل خير، وتقبل منا كل بر، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام.

-اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّيّ.

- اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ.

- يا رب ابعد عنا الهموم واسعد قلوبنا، وبلغنا ليلة القدر، اللهم أمين.

- اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.

-اللهم بلغنا ليلة القدر لا فاقدين ولا مفقودين بك ومعك أدركت أنك لذة الحياة لك نصف الحُب جهرا ونصفه الآخر دُعاء.

- اللهم سلّمنا لرمضان وسلّم رمضان لنا وتسلّمه منا متقبلا.

-اللهم أهلّ علينا ليلة القدر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وتدبره .

اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا وأعتقتنا آمين يا رب العالمين.

- اللهم تقبل مني واغفر لي في ليلة القدر وبارك لي فيه وزدني علما وخشوعا.



دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر الذي أوصانا به سيدنا رسول لله صلى الله عليه وسلم، هو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا، كما أوصى به سيدنا النبي لزوجته السيدة عائشة عندما نتحرى العشر الأواخر من شهر رمضان والتي فيهم ليلة القدر، ونحرص على الدعاء بكل ما نريد، ليلة خير من ألف شهر .

اللهم بلغنا ليلة القدر لا فاقدين ولا مفقودين ووفقنا فيها للدعاء المستجاب وفعل الطاعات واجعلنا ووالدينا وأبنائنا وأزواجنا وأحبابنا فيك من عتقاء هذا الشهر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يارب اللهم إجعلنا من المقبولين الفائزين.

اللهمَّ إنَّا نستعينَ بك ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيه هذه الليلة المباركة لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ. وَاقْضِ لي الحَوائِجَ والآمالَ اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السّلام، وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين.

يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليلة المباركة، وألطف بنا في هذه الليلة المباركة، وأجرنا من النار في هذه الليلة المباركة، وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليلة المباركة.

اللهم بحق هذه الليلة امسح عنا أوجاعنا، ونور ظلمات ليالينا، و اسقنا فرحًا، وارزقنا من كل مداخل الخير.

- اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفاً بعبادة الصالحين. إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

-يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى، والأمثال العليا والكبرياء والآلاء.

أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح من كل أمرٍ حكيم

فصلِ على محمد وال محمد، واجعل ياربِّ اسمي في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهبَّ لي يقيناً تباشرُ به قلبى، وإيماناً يُذهبُ الشك عني، ورضا بما قسمت لي، “اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار”.

-اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى.. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك

-اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري.. ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيتي.

-اللهم يا حي يا قيوم... يا ذا الجلال والإكرام... يا من تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا ونجوانا... اللهم وفق الدُّعاة في سبيلك... اللهم وفقهم لما تحبُّه وترضاه... اللهم احفظ علماءنا، ودعاتنا برحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الرَّاحمين.

ماذا نقول في ليلة القدر

ماذا نقول في ليلة القدر ، هي ليلة يستحب فيها الصلاة والقيام والإكثار من الدعاء، خاصة دعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا، ويستحب في ليلة القدر أيضا الإكثار من الصلاة على سيدنا النبي والذكر أيضا، واستغلال الثلث الأخير من الليل في الدعاء بما نشاء، ليلة القدر تعادل 84 عاما.

ونقول في ليلة القدر اللهم إنَّا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النَّار وما قرب إليها من قول وعمل.

اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتبيض بها وجوهنا.

-اللهم أرني الفرح بمستقبلي، وسر قلبي بفرحة تغنيني عن العالمين.

-اللهم عوضني بالأجمل، وأرح قلبي بما أنت أعلم به.

-اللهم اعتق رقابنا من النار وعوضنا عن أحزاننا وبدلها بفرحة تدمع لها عيوننا اللهم بدل أقدرانا لأفضل حال، اللهم ثبتنا على الحق وارزقنا الطاعة والإيمان.

-اللهم اختم لنا شهرك الكريم بفضلك وجودك واعتقنا من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين.

-تدرك يارب دعواتي دون أن أنطق بها فحقق لي ما أريد، فأنت تعلم السر وما يخفى

- اللهم اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته، ومن سمعت دعائه فأجبته

دعاء ليلة القدر اللهم إنَّا نسألك في هذا المقام المبارك، وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابَنا ورقابَ آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز يا غفار.

-الله يا ودود يا ودود ياذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ الكون وعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شي يا مغيث اغث السويس وأهلها بلغنا رمضان واجعل لنا من نصيب الأجر فيه الكثير.

- يا ربّ بلّغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

-اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا ارحم الراحمين.