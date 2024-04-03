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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصاعد التوتر في جنوب لبنان.. تحذيرات قوية من اليونيفيل

لبنان وإسرائيل
لبنان وإسرائيل

أكد الناطق باسم قوات "اليونيفيل" في لبنان، أندريا تيننتي, مساء اليوم الأربعاء، أن "الوضع في جنوب البلاد بات مقلقًا وخطيرًا للغاية.

وأضاف تيننتي "أي خطأ في الحساب يمكن أن يشعل نزاعا أوسع بجنوب لبنان".

وفي وقت سابق، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مناورة لفحص جاهزية الجبهة الداخلية المدنية في منطقة حيفا لسيناريوهات الحرب بين إسرائيل وحزب الله والاستعداد الشامل لجميع الهيئات.

وقال جالانت في نهاية التمرين: لا نرغب في حرب بلبنان، أقول لكم إن مثل هذه الحرب ستكون تحديا صعبا لدولة إسرائيل، لكنها ستكون كارثة على حزب الله ولبنان، لا أقل من ذلك وخاصة في بيروت وجنوب لبنان."

وأضاف "إننا نزيد من استعدادنا، وفي الوقت نفسه نقوم أيضا بتوسيع عملنا ضد حزب الله، وضد الكيانات الأخرى التي تهددنا، ونحن نضرب أعداءنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وتابع: "علينا أن نكون مستعدين ومستعدين لكل سيناريو وكل تهديد، ضد الأعداء القريبين وضد الأعداء البعيدين"، في إشارة إلى التهديدات الإيرانية.

واستطرد"سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل وسنعرف كيف نهاجم أعداءنا ونحن ملتزمون بالاستعداد سواء في الجيش الإسرائيلي، سواء في النظام الأمني ​​أو في المجال المدني".

اليونيفيل لبنان حزب الله حرب في لبنان

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