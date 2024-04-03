جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

يبحث طلاب مدارس محافظتي القاهرة والجيزة على جميع محركات البحث ، عن أخبار جدول امتحانات الترم الثاني 2024 .

وحتى هذه اللحظة ، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب مدارس محافظتي القاهرة والجيزة .

وتستعد مديريتا التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ، لإصدار بيان رسمي خلال ساعات للإعلان عن تفاصيل جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة ، وجدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة.

ويمكن لمن يهمه الأمر ترقب إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك من خلال الضغط هنا

كما يمكن لمن يهمه الأمر ترقب إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك من خلال الضغط هنا

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 .. يبدأ 8 مايو

ومن جانبها ، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يبدأ جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو 2024 .

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة أن تراعي مديريات التربية والتعليم أثناء إعداد جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، عدم عقد أي امتحانات ايام اعياد الاخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 4 و 5 و 6 و7 مايو القادم.

وحتى الآن .. تم إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في محافظات: الغربية - الإسماعيلية - المنوفية - دمياط - الدقهلية.

جدير بالذكر أن جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، تتولى إعداده وإعلانه مديريات التربية والتعليم الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية وليس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم لمواعيد امتحانات الترم الثاني 2024.

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024، لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب .

كما أصدر حجازي توجيهات رسمية شدد خلالها على ضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول امتحانات الترم الثاني 2024 لمختلف المراحل التعليمية، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بـ امتحانات الترم الثاني 2024 وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024 نهائيًا.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024