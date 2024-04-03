عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

جدول امتحانات الترم
جدول امتحانات الترم الثاني 2024

يبحث طلاب مدارس محافظتي القاهرة والجيزة على جميع محركات البحث ، عن أخبار جدول امتحانات الترم الثاني 2024 .

وحتى هذه اللحظة ، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب مدارس محافظتي القاهرة والجيزة .

وتستعد مديريتا التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ، لإصدار بيان رسمي خلال ساعات للإعلان عن تفاصيل جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة ، وجدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة.

ويمكن لمن يهمه الأمر ترقب إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة  على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك من خلال الضغط هنا

كما يمكن لمن يهمه الأمر ترقب إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة  على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك من خلال الضغط هنا

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 .. يبدأ 8 مايو

ومن جانبها ، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يبدأ جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو 2024 .

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة أن تراعي مديريات التربية والتعليم أثناء إعداد جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، عدم عقد أي امتحانات ايام اعياد الاخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 4 و 5 و 6 و7 مايو القادم.

وحتى الآن .. تم إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في محافظات: الغربية - الإسماعيلية - المنوفية - دمياط - الدقهلية.

جدير بالذكر أن جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، تتولى إعداده وإعلانه مديريات التربية والتعليم الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية وليس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم لمواعيد امتحانات الترم الثاني 2024. 

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024، لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب .

كما أصدر حجازي توجيهات رسمية شدد خلالها على ضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول امتحانات الترم الثاني 2024 لمختلف المراحل التعليمية، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بـ امتحانات الترم الثاني 2024 وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024 نهائيًا.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 امتحانات الترم الثاني 2024 امتحانات الترم الثاني الترم الثاني امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

سوناك: بريطانيا تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

ترشيحاتنا

موجهة الشكر لـ مصر.. سلطنة عمان تستقبل جرحى فلسطينيين من غزة للعلاج |صور

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

البيت الأبيض يعلق على رفض زعماء الجاليات الإسلامية دعوة بايدن للإفطار

العرافة بسمة وهبة| إبراهيم سعيد يشتبك مع محمد صلاح ورضا عبدالعال.. تفاصيل

سوناك: بريطانيا تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي

لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقادير المظبوطة لعمل الكحك الناعم البلدي

اوعى تشتريها.. «سلامة الغذاء» تحذر من نوع جبنة موتزريلا ينتشر بالأسواق

بشرى لسكان تلك المدن| أسعار أراضي الإسكان المتوسط.. اعرف الشروط

بالصور.. أغرب سيارة فولكس فاجن بقوة 20 حصانًا وعجلات خلفية غريبة

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ