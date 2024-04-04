دعاء ليلة القدر مكتوب.. خير من ألف شهر مُستجاب فيها الدعاء

دعاء ليلة القدر مكتوب، تأتي ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وخير ما يقال فيها دعاء ليلة القدر مكتوب، ولكن ليلة القدر ليس لها ميعاد محدد مذكور في القرآن والسنة، ولكن أجمع الفقهاء على أن ليلة القدر تأتي في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، دعاء ليلة القدر مكتوب له مكانة في قلوب المسلمين لأن الدعاء في هذه الليلة مستجاب بإذن الله تعالى.



ونقول في دعاء ليلة القدر مكتوب والذي ورد عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفوا عني.

-اللهم ارحمنا يا مولانا إذا وارانا التراب، وودعنا الأحباب وفارقنا النعيم وانقطع عنا النسيم، اللهم كن معنا إذا نفخ في الصور، وبعثر ما في القبور، إليك يا ربنا يومئذٍ النشور، اللهم كن معنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه، وتسألك جميع الكائنات السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم ما أخشاه أن يكون صعباً هوّنه وما أخشاه أن يكون عسيراً يسّره وما أخشاه أن يكون شراً اجعل لي فيه خيراً ولا تجعلني أخشى سواك.

-اللهم أحسن ختامنا وارزقنا من حلالك واحمنا من طريق الشر والحرام، اللهم لطفك وعفوك بمرضى كورونا إنك أنت الشافي المعافي رب المعجزات القادر على إحياء العظام وهي رميم.

-اللهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يا رب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا.

-ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَد منك الجد.

-اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

ونقول في دعاء ليلة القدر مكتوب أيضًا اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك.

-اللهم اجعل لي قي قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا وفي بصري نورًا، وفي بصري نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، ومن بين يدي نورًا، ومن خلفي نورًا، واجعل في نفسي نورًا، وأعظم لي نورًا.

-اللهم ألق الصبر والسلوان على المستضعفين وذويهم وألهمهم الرشد والثبات، اللهم أعدهم الى أهليهم عاجلًا غير آجل، اللهم ان لهم أمهات باكيات حزينات وآباء يعانون الوجد والهم والحسرات.

-اللهم من أحييته منا فأحبه على الإسلام، ومن توفيته على الإيمان، اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين وكثر الأنين وأيس منا القريب والطبيب وبكى علينا الصديق والحبيب اللهم أرحمنا إذا حملنا على الأعناق، وبلغت التراقي وقيل من راق، والتفت الساق بالساق، إليك يا رب يومئذ المساق.

دعاء ليلة القدر مكتوب

دعاء ليلة القدر مكتوب، خير الليالي المباركة هي ليلة القدر وقد وصفها الله بأنها ليلة خير من ألف شهر، وقد جمعت ليلة القدر العديد من الفضائل، من حيث كونها يستجاب الله لعباده، وأن الله يغفر الله فيها لعباده الذنوب جميعًا لمن يشاء منهم، ومن أفضل تحميل دعاء ليلة القدر مكتوب



-اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضا، ومرضى المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين في كل مكان.

-اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب

إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.

-اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيا حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل أسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقكن أو استأثرت به في علم الغيب عندم، أم تجعل القران العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

-اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا غما إلا أزلته، ولا دنيًا إلا قضيته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلًا إلا عافيته ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته ولا عدوًا الا أهلكته ولا مجاهدًا الا نصرته ولا مظلومًا الا أيدته ولا ظالمًا الا قصمته ولا ضالًا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم إنا نؤمن بك ونتوكل عليك، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اليك، وأنت القوي ونحن الضعفاء اليكن اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

-اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.



دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر ، ليلة القدر هي إحدى الليالي المختارة من قبل الله عز وجل، فهي من الليالي الجليلة التي يستجاب فيها الدعاء ويعتق الله فيها رقاب عباده من النيران، ودعاء ليلة القدر من أفضل العبادات التي يجازي الله بها العبد في ليلة القدر المباركة.

-اللهمَّ إني أسألُك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، اللهمَّ إني أسألُك العفو والعافية، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أغتال من تحتي.

- ونقول في دعاء ليلة القدر اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغفنا من الفقر.

-اللهم من عادانا فعاده، ومن آذانا فآذه، اللهم إننا ضعفاء فقونا، مظلومون فانصرنا، مبتلون فثبتنا، اللهم آنس وحشتنا، وأزل كربتنا، وخفف مصابنا، واشف مرضانا.

-اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك، وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر قراباتنا من النار يا عزيز يا غفار.

-اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

-اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.

-اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.