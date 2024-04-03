حبيته بجد .. منة فضالي تشيد بأداء كزبرة في كوبرا

أشادت الفنانة منة فضالي بالفنان كزبرة بعد مشاركته في مسلسل كوبرا .

وكتبت منة فضالي عبر حسابها الشخصي اكس :" كزبره ده اكتشاف بجد سكر و طيب جد و شاطر جدا بجد و طبيعي اوي هو جنني يوم الاغنيه لاني مكنتش فاهمه حاجه ولا فاهمه أنا بعمل ايه بس أنا حبيتو بجد مبروك يا سيكا منور ".



مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .