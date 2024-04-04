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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحفيين تحذر من اختطاف "نشطاء" للفعاليات لتشويه صورة أعضائها.. وتؤكد دعم القضية الفلسطينية

صدى البلد

أعرب عدد كبير من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، عن استيائهم من اختطاف شخصيات سياسية -لا تمت بصلة للجمعية العمومية للصحفيين- الوقفات الاحتجاجية التي يدعو لها بعض الزملاء على سلم النقابة لنصرة القضية الفلسطينية دون تنسيق مع المجلس.

وأضاف بيان صادر عن عضوي مجلس النقابة أيمن عبدالمجيد وحسين الزناتي: «فإلى جانب الاتصالات التي وردت إلينا شفهيًا، تقدم عدد من الزملاء بمذكرات رسمية إلى مجلس النقابة يطالبونه بوضع ضوابط لتنظيم أي وقفات على سلم النقابة، بحيث تكون بعلم المجلس وملتزمة بأهدافها المعلنة، والحيلولة دون انحرافها عن أهدافها المعلنة، إلى أهداف وحسابات أخرى تضر بصورة ومصلحة الجمعية العمومية للصحفيين».

وأكد البيان على ضرورة تصدي مجلس النقابة لمسؤولياته، بالعمل على وضع ضوابط توازن بين الحرية والمسؤولية، خاصة أن مجلس النقابة لم يدخر جهدًا مجتمعًا، وعبر كل لجانه وفعالياته لدعم القضية الفلسطينية، ويواصل ذلك حتى وقف العدوان ونيل الأشقاء كامل حقوقهم.

استمرار اختطاف شخصيات تطلق على نفسها نشطاء للفعاليات

وحذر البيان:  من خطورة التباطؤ في وضع ضوابط، واستمرار اختطاف شخصيات تطلق على نفسها نشطاء للفعاليات، وتصدير مقاطع معادية للدولة على مواقع التواصل تلتقطها وسائل إعلام معادية للوطن لتسويقها على أنها موقف الصحفيين المصريين، وهو ما نرفضه رفضًا قاطعًا لما يمثله من إساءة للوطن والجمعية العمومية، ويهدد تماسكها وما يتحقق من إصلاحات.

وجدد عضوا المجلس التأكيد على دعم القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري، ومطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات لأهلنا في غزة.

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الصحفيين تحذر من اختطاف "نشطاء" للفعاليات لتشويه صورة أعضائها.. وتؤكد دعم القضية الفلسطينية

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