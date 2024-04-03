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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشريح جثمان جزار تخلص من حياته شنقا في منزله بالصف

صدى البلد

 

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في تخلص خمسيني من حياته شنقا بمدينة الصف بعدما علق نفسه في حبل بسقف غرفة منزله. 

قررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى وتحديد اسباب الوفاة، وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.  

 

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وتلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من مركز شرطة الصف بالعثور على جثة جزار في الخمسينات من عمره داخل منزله بمدينة الصف. 

انتقلت قوات الامن وتبين العثور على جثة جزار توجد حول رقبته اثار خنق وسؤال اسرته افادوا بتخلصه من حياته لمروره بازمة نفسية سيئة ولم يتهموا احدا بالتسبب في وفاته. 

جزار تشريح جثة جزار الصف النيابة العامة

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