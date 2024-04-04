تعرف على أسماء مصابي وضحايا تصادم تريلا بمركبات توك توك ومقهى بأسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أسماء مصابى ومتوفى حادث تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" بعدد من التكاتك، وإنحرافها نحو مقهى يجلس عليه عدد من المواطنين، والذى أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 4 آخرين.

وجاءت أسماء المتوفين لتضم كل من عبد الرحمن. م. ج 32 سنة، كان قد أصيب بحالة غيبوبة تامة، وتوفى بعد وصوله إلى قسم الاستقبال بمستشفى أسوان الجامعي، وآخر مجهول الهوية 11 سنة ، لفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث، وتم نقل جثامينهم إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي.

حادث

الصور الاولى لتصادم تريلا بمركبات توك توك ومقهى بأسوان

بينما ضمت قائمة أسماء المصابين بالحادث كل من محمد. خ. ح 50 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم، وعمر. ص. م 11 سنة، والذى أصيب بكسور متعددة بالجسم، وأنور الصادق. م 20 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وطه.ا.م 35 سنة، والذى أصيب بجروح بالوجه.

وتم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بواسطة الفرق الطبية بمستشفى أسوان الجامعي.