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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين بقتل اللواء اليمني

صدى البلد

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم برئاسة المستشار علاء البيلي، حكمها على المتهم الأول"رمضان. م" بقضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، بعد إحالته إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

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جاء في أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء "العبيدي" 50 سنة، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.


وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا إنه قاومهما فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا، كما أشارت التحقيقات إلي أن المتهمين استولوا على(مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية).

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