حرب واسعة النطاق.. توجيه عاجل من إسرائيل إلى شركات الاتصالات في الشمال

وجهت وزارة الاتصالات الإسرائيلية أمرا لمزودي خدمات الاتصالات الخلوية في البلاد، بتوفير الطاقة الاحتياطية للهوائيات الخلوية في شمال إسرائيل في إطار الاستعداد لحرب محتملة واسعة النطاق على الحدود اللبنانية، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وقبل قليل، أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل تمدد نطاق أنظمة التشويش في الجبهة الشمالية لتطال تل أبيب والقدس.

وخصصت الوزارة إجمالي 40 مليون شيكل (10.78 مليون دولار أمريكي) لشركات الاتصالات المحمولة لدعم الطاقة الاحتياطية، بما في ذلك البطاريات والمولدات وتخزين الطاقة وغيرها.

وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا لسيناريو وضعته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ الإسرائيلية، فإن حربا واسعة النطاق على الجبهة الشمالية يمكن أن تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة لعدة ساعات، مما سيؤثر على الهوائيات الخلوية واستخدام الهواتف المحمولة.