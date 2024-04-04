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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يُرى في مصر ؟ .. تفاصيل كسوف الشمس المنتظر الإثنين المقبل

الكسوف
الكسوف

كشف طه رابح، رئيس معهد البحوث الفلكية، تفاصيل كسوف الشمس المتوقع الإثنين المقبل، قائلا: “الناس بتكبر أى موضوع وهي دورة طبيعية من دورات القمر حول الأرض.. ويحدث الكسوف عندما يقف الشخص على الأرض والقمر يكون بينه وبين الشمس”.

وأضاف طه رابح، رئيس معهد البحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامي أحمد دياب، أن الكسوف الكلي سيحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ، وجزئي فى غرب أوروبا ودول أمريكا اللاتينية، موضحا أنه ليس له أى علاقة بحدوث تغيرات مناخية بل هو دورة طبيعية من دورات القمر حول الأرض.

وتابع طه رابح، رئيس معهد البحوث الفلكية، أن ساعة حدوث الكسوف لن تراه مصر، معقبا: “منبصش للشمس أثناء الكسوف لأن الشمس يخرج منها أشعة شديدة الخطورة قد تؤثر على الخلايا الحساسة فى الشبكية.. والحل ارتداء نظارات خاصة لها لأنها تؤدي إلى العمي المؤقت.. وسيحدث مجموعة كسوفات فى مصر عبر التقارير التي سيقوم بها المعهد".

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