مياه البحر الأحمر: إلغاء الخزانات الأرضية في عدة مناطق الشهر الجاري

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر ، أنه سيتم إلغاء الخزانات الأرضية الخرسانية أسفل الأرض التي يتم استخدامها في تخزين مياه الشرب اسفل العقارات السكنية في عدد من المناطق بمدينة الغردقة، وذلك لضمان الحفاظ على جودة مياه الشرب اعتبارا من 20 أبريل الجاري.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنه تم توزيع مطبوعات وملصقات لأهالي هذه المناطق حيث سيتم قطع المياه عن الخزانات الأرضية الخرسانية طبقا لتوصيات لجنة الإصحاح البيئي والمكافحة المتكاملة من وزارة الصحة.

فيما قام فريق التوعية والعلاقات العامة بشركة مياه البحر الأحمر، بمناشدة أهالي مناطق مبارك 11_ 12_ 13_ 14 عمارات ستار بمدينة الغردقة لإلغاء الخزانات الأرضية واستخدام خزانات بلاستيكية بغطاء محكم فوق الأرض