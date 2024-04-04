عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه البحر الأحمر: إلغاء الخزانات الأرضية في عدة مناطق الشهر الجاري

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر ، أنه سيتم إلغاء الخزانات الأرضية الخرسانية أسفل الأرض التي يتم استخدامها في تخزين مياه الشرب اسفل العقارات السكنية في عدد من المناطق بمدينة الغردقة، وذلك لضمان الحفاظ على جودة مياه الشرب اعتبارا من 20 أبريل الجاري.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنه تم توزيع مطبوعات وملصقات لأهالي هذه المناطق حيث سيتم قطع المياه عن الخزانات الأرضية الخرسانية طبقا لتوصيات لجنة الإصحاح البيئي والمكافحة المتكاملة من وزارة الصحة.

فيما قام فريق التوعية والعلاقات العامة بشركة مياه البحر الأحمر، بمناشدة أهالي مناطق مبارك 11_ 12_ 13_ 14 عمارات ستار بمدينة الغردقة لإلغاء الخزانات الأرضية واستخدام خزانات بلاستيكية بغطاء محكم فوق الأرض

الغردقة مياة الشرب الخزانات الارضية وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. بـ3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل العيد بأيام

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

رسميًا| 6 أيام إجازة عيد الفطر2024 تبدأ الثلاثاء.. وهذا موقف القطاع الخاص

موضوعات متعلقة

استكمال تسليم وحدات "بديل العشوائيات" بحي الروضة في رأس غارب للمستحقين

منع الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة.. اعرف السبب

السجن 3 سنوات لبريطاني الجنسية بتهمة تهريب أقراص مخدرة وماريجوانا بالغردقة

إقبال مواطني الغردقة على شراء الأسماك استعداداً لعيد الفطر المبارك

رئيس الغردقة يشرف على أعمال تطوير البنية التحتية في الطريق الرئيسي للأحياء

«الشعب الجمهوري» بالبحر الأحمر يُكرم المشاركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم

استكمال أعمال خطة رصف الشوارع بمدينة رأس غارب

انطلاق الدورة الرمضانية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالغردقة

ترشيحاتنا

مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية: 87% من إجمالى المساعدات العابرة لغزة مقدمة من مصر

وقود ومواد غذائية وأدوية|مصدر يكشف حجم المساعدات المصرية لقطاع غزة منذ بدء الحرب

البرلمان العربي يشيد بدور الأزهر في الدفاع عن القضية الفلسطينية ونشر قيم التسامح

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بترعة بالغربية

لغز "الدرون والدوائر الكهربائية".. حيثيات الحكم بالمؤبد في خلية وحدة التطوير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

أشخاص يحتاجون الزنك في أجسادهم أكثر من غيرهم .. اعرف السبب

نشرة المرأة و الصحة| سعر T-Shirt حمدي الميرغني مع رامز جلال يثير ضجة....ملابس أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

بقرار حكومي|6 أيام إجازة عيد الفطر.. وحقيقة صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

فيديو

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

رامي جمال وبوسي وشذى فى عزاء والد الملحن محمد يحيى بمسجد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ