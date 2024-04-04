تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

تحدث شريف إكرامي لاعب الأهلي السابق، عن موقف زميله رمضان صبحي بشأن عودته للأهلي ورأيه في إعتذار اللاعب لناديه السابق، قائلا:" أنا أرفض فكرة الإعتذار وبسأل يا جماعة أنتو عاوزين احتراف وبتتعاملو علي هذا الأساس ولا المرجعية إيه؟

وأوضح إكرامي خلال تصريحاته التلفزيونية في برنامج الهدف،:" رمضان كل ما فعله أنه رفض الأهلي وتواجد في بيراميدز ولم يصدر منه أي شئ آخر لم يتم تصويره وهو يسب النادي أو رموزه مثلما فعل لاعب آخر، مرددا:" يعتذر عن إيه"

وأكمل شريف اكرامي،:" المفهوم بشأن رفض عودة رمضان صبحي أنه رفض تواجده في الأهلي واختار نادي تاني “بيراميدز”، لكنه لم يشكو الأهلي ولم يفسخ عقده ولم يصدر منه أي إساءة تستوجب الاعتذار مع التأكيد علي أن جمهور الأهلي من حقه الغضب لرفض صبحي التواجد في القلعة الحمراء ولكن يجب مقارنة ما فعله رمضان بلاعب آخر، "يشير إلي إمام عاشور الذي كان له واقعة سابقة مصورة في نادي الزمالك يسب فيها رموز الأهلي..