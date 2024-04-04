تدليس مش مبادئ|شريف إكرامي يقارن بين عودة رمضان صبحي للأهلي وإمام عاشور

أثار نجم الأهلي السابق وحارس بيراميدز الحالي، شريف إكرامي، الجدل خلال الساعات الأخيرة بتصريحاته المفاجئة حول عودة رمضان صبحي من جديد للنادي الأهلي والمقارنة بينه وبين ما فعله إمام عاشور.

وقال “صبحي” خلال حواره مع إبراهيم عبد الجواد بقناة أون سبورت: "حابب أوضح مفهوم حول ما يتردد عن عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي، مضيفًا: “هو صبحي لو فيديوهات مصورة بيسب فيها رموز الأهلي مشيرا إلي إمام عاشور”.

من جانبه سأل إبراهيم عبد الجواد، حارس الأهلي السابق: "تقصد إمام عاشور وما ترتب علي انتقاله إلي الأهلي؟ ليجيب إكرامي: "أنا بتكلم في حالة عامة سواء إمام أو غيره ليه بنكيل بمكيالين ونقول قيم ومبادئ في حالة رمضان صبحي ونتغاضي عن ذلك مع لاعب آخر ده اسمه تدليس ما اسمهاش مبادئ علي حد وصفه.

وتابع إكرامي: "ماذا فعل رمضان صبحي حتي يصفه البعض بأنه مُخطئ في حق ناديه اللاعب لم يبدر منه أي شئ تجاه ناديه لا راح لنادي منافس ولا سب رموز الأهلي.

