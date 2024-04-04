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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العصيدة والغمزة.. التراث الغذائي يزهو في حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تتألق مناطق حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر في مصر بتراثها الغذائي الأصيل، حيث لا تزال تحتفظ بأطباقها التقليدية على الرغم من التحولات الاجتماعية التي شهدتها البلاد. فعلى الرغم من تأثير وسائل الإعلام، بما في ذلك الفضائيات، إلا أن أهالي هذه المناطق يحتفظون ببعض الطقوس والتقاليد الرمضانية التي تعكس هويتهم الثقافية.

خلال شهر رمضان، يزداد استهواء أهالي الجنوب بتناول الأكلات التقليدية مثل لحوم الجمال والخراف، ومن بين أشهر تلك الأطباق تأتي "الغمسة"، والتي تتميز بها المناطق الساحلية، حيث تعد شربة سمك متبلة ببعض التوابل، إلى جانب تناول الأسماك والعصيدة والسلات والجابوري.

العصيدة تعتبر وجبة رئيسية خلال شهر رمضان، تتكون من دقيق وماء وملح ولبن، مع إضافة العسل الأسود، وتُعتبر مفيدة للجسم خلال فترة الصيام في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أما السلات فهي لحوم مشوية تُخبز على أحجار النار، مما يزيل الدهون الزائدة من اللحوم.

يتناول أهالي الجنوب أيضًا الجابوري بشكل يومي، حيث يُعد عجينًا يُطهى على الفحم ويُدفن في الأرض لمدة تصل إلى نصف ساعة، ويُعتبر من أبرز الوجبات التي يستمتعون بها خلال شهر الصيام.

مشروب الجبنة يظل المشروب الرسمي لأهالي المنطقة، ويُقدم كرمز للضيافة ومواجهة العطش خلال فترة الصيام، ويتم تجهيزه بعناية من خلال تحميص البن الأخضر بإضافة بعض النكهات التقليدية.

تجسد هذه الأكلات التقليدية جزءًا من الهوية الثقافية لسكان حلايب وشلاتين، وتعكس تمسكهم بتقاليدهم وتراثهم الغذائي الغني والمتنوع.

 

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