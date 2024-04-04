نظرات الجيران لجسدها.. محامي فتاة البراجيل يكشف مفاجآت جديدة|فيديو

تطورات وكواليس واقعة فتاة البراجيل والتي لفظت أنفاسها الأخيرة قبل أيام في المستشفى بعد تعرضها لأزمة نفسية حادة، والتقى موقع صدى البلد بأسرة فتاة البراجيل والتي كشفت تفاصيل مثيرة.

محامي فتاة البراجيل يكشف تفاصيل مثيرة في الحادث

وقال محامي فتاة البراجيل في تصريحات لـ موقع صدى البلد، ملابسات واقعة فتاة البراجيل أن الفتاة تعرضت لظلم وقع عليها من أهالي قريتها وتم توكيلنا من قبل أسرة سيد بركة في جناية القتل المتهم فيها حسام خطيب رحاب السابق حيث كان الجيران والأهالي يقومون بالنظر إلى جسدها كالسهام.

وتابع محامي فتاة البراجيل، رحاب مجني عليها بسبب نظرات أهالي قريتها واتهامها بسوء السمعة ولما عرفنا بوفاتها كان لازم نتدخل في الواقعة بما أننا المحامين في واقعة قتل سيد بركة المتهم فيها حسام خطيبها السابق.

وأكمل محامي فتاة البراجيل، رحاب بعد وفاة سيد دخلت في دور اكتئاب وحالة نفسية وحشة بسبب اتهام الاهالي لها بأنها سيئة السمعة وأنها كانت على علاقة مع سيد الله يرحمه وطبعا كل الكلام ده كان غلط والمتهم كان بيضربها وهي من شهود الأثبات في قضية قتل سيد.

وأضاف محامي فتاة البراجيل، قعدت معاها قبل ما تموت وعرفت أن كل الكلام اللي بيتقال عليها غير صحيح، وبعدها عرفنا أنها أنهت حياتها بـ حبة الغلة والحالة النفسية اللي دخلت فيها بسبب نظرات الناس واللي كانوا بيتكلموا عنها وهي مقدرتش تتحمل ما قيل في حقها وفي حق أسرتها.

وكشفت التحريات باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان الفتاة تعرضت لضغوط نفسية شديدة عقب مقتل خطيبها سيد بركة على يد خطيبها السابق حسام والذي ما ان علم بتقدم صديقه لخطبتها استدرجها وخنقه وترك جثته وسط الشارع.

وأضافت التحريات برئاسة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة ان الفتاة كانت وقعت كضامن لخطيبها السابق في قرض مالي، وبعد حبسه في جريمة قتل خطيبها الحالي فوجئت بالبنك يطالبها بسداد الاقساط بدلا منه بعد انقطاعه عن السداد بسبب حبسه، واستجوب رجال المباحث اسرة الفتاة الذين اكدوا انها منذ مقتل خطيبها تعرضت الكثير من اللوم والعتاب الجارح اضافة الى خوض بعض الاهالي في سمعتها واتهامها بالتسبب في مقتله خاصة ان المتهم انهى حياته بسببها بعدما فسخت خطبتها منه وهو ما كان يؤدي الى سوء حالتها النفسية يوما بعد يوم.