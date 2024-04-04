وزير الصناعة يتسلم شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة مركز تدريب التجارة الخارجية

تسلم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة المؤسسات التدريبية ISO 21001:2018 الممنوحة لمركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة، والمقدمة من المجلس الوطني للتدريب والتعليم.

وقد قام بتسليم الشهادة الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم وذلك بحضور اللواء أيمن مطر مساعد وزير التجارة والصناعة للتدريب والتأهيل، والدكتورة ماري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية والدكتور مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس الوطني للتدريب والتعليم، والدكتور محمد السيد المدير التنفيذي للمجلس، والمستشار حسين صبري رئيس لجنة التطوير بالمجلس.

وأكد الوزير أهمية التدريب في تحقيق أهداف ورؤية الدولة المصرية في النهوض بالعنصر البشري وذلك على غرار ما قامت الدول المتقدمة لا سيما وأن التدريب يعطي قيمة مضافة للمتدربين ويزيد من تنافسية العمالة في مختلف القطاعات، مشيداً بدور المجلس الوطني للتدريب والتعليم في تقديم يد العون لمركز تدريب التجارة الخارجية في كافة مراحل التأهيل للحصول على الشهادة.

ومن جانبه أشاد الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم بجهود فريق عمل مركز تدريب التجارة الخارجية للالتزام باشتراطات الحصول على شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة المؤسسات التدريبية حيث وضعت هذه الشهادة المركز على أعتاب الاعتراف من عدة جهات دولية، لافتاً إلى أهمية تحقيق المركز لمبدأ الاستدامة في الالتزام بهذه الاشتراطات لاجتياز المراجعة الدورية التي تتم على الجهات الحاصلة على الشهادة.

ويأتي حصول مركز تدريب التجارة الخارجية على هذه الشهادة في إطار توجهات الدولة المصرية وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 الخاصة بتوافق مراكز التدريب والمؤسسات التعليمية مع المعايير الدولية.

ويسهم تبنى مركز تدريب التجارة الخارجية لأنظمة الجودة في تحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية وفي إطار رؤية وتوجيهات القيادة السياسية للعمل على زيادة الصادرات المصرية وتحقيق التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن مركز تدريب التجارة الخارجية هو أول جهة تابعة للوزارة تحصل على هذا الاعتماد مما يعكس التزام المركز بتطبيق إجراءات العمل وفقاً للمتطلبات الدولية لإدارة المؤسسات التدريبية وهو ما ساهم في استحقاق المركز لهذا الاعتماد الدولي.