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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. تدمير قاعدتين للتنظيمات الإرهابية في بادية حمص ودير الزور

طائرة حربية - ارشيفي
طائرة حربية - ارشيفي

 

دمرت القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا قاعدتين للتنظيمات الإرهابية في بادية حمص ودير الزور.

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية؛ فقد صرح  نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء يوري بوبوف في بيان صحفي إن الضربات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للإرهابيين الذين غادروا منطقة التنف، حيث تتواجد قاعدة للاحتلال الأمريكي على الحدود السورية العراقية بريف حمص الشرقي وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور بريف حمص والبشري بمحافظة دير الزور.

وذكر المسؤول العسكري الروسي أنه تم تسجيل اعتداءين من قبل إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” وما يسمى “الحزب الإسلامي التركستاني” خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة خفض التصعيد بإدلب على المواقع الآمنة في حلب واللاذقية.

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