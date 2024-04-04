حماس : أبلغنا الوسطاء في مصر وقطر بموقف الحركة

أكد القيادي في حماس أسامة حمدان أن حكومة الاحتلال تواصل المراوغة - بعد جولة القاهرة الأخيرة - حيث يضع نتنياهو العراقيل أمام التوصل لاتفاق .

وقال حمدان في تصريحات له : أبلغنا في ساعة متأخرة من ليلة أمس الوسطاء في مصر وقطر بموقف الحركة المتمثل بتمسكنا بموقفنا الذي تم إبلاغه لهم وتسليمه يوم 14 مارس بشكل رسمي.

وأضاف :وعناصر موقفنا متمثلة: بضرورة وقف العدوان، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم خاصة في الشمال.

كما تمثلت أيضا في تكثيف وصول الإغاثة إلى كل أماكن قطاع غزَّة والبدء في إعادة الإعمار، وعملية تبادل أسرى حقيقية وجادة.